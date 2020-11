Uomini e Donne anticipazioni oggi: Valentina e Germano lasciano il programma, Sophie ha un crollo (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella puntata di oggi, lunedì 2 novembre, di Uomini e Donne vedremo come è andata a finire tra Veronica e Germano. I due, dopo parecchi tira e molla, decideranno di lasciare la trasmissione insieme, ma con molte remore da parte di lei. In merito al trono classico, invece, si parlerà di Sophie, la quale esprimerà un disagio che sta provando da un po’ di tempo. Maria De Filippi proverà a rassicurarla e a chiederle di darsi un’altra possibilità. Valentina e Germano lasciano Uomini e Donne Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne rivelano che Germano e Valentina ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella puntata di, lunedì 2 novembre, divedremo come è andata a finire tra Veronica e. I due, dopo parecchi tira e molla, decideranno di lasciare la trasmissione insieme, ma con molte remore da parte di lei. In merito al trono classico, invece, si parlerà di, la quale esprimerà un disagio che sta provando da un po’ di tempo. Maria De Filippi proverà a rassicurarla e a chiederle di darsi un’altra possibilità.Ledidirivelano che...

