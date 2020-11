Unioni civili, clamoroso: il Papa smentisce il Papa! (Di martedì 3 novembre 2020) Il Vaticano smentisce le parole di Papa Francesco sulle Unioni civili. Le sue dichiarazioni nel documentario di Evgeny Afineevsky sarebbero state decontestualizzate. Al Festival del Cinema a Roma che ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 novembre 2020) Il Vaticanole parole diFrancesco sulle. Le sue dichiarazioni nel documentario di Evgeny Afineevsky sarebbero state decontestualizzate. Al Festival del Cinema a Roma che ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

ilpost : Vi ricordate la frase del #Papa sulle #unionicivili tra persone omosessuali? Quella estratta dal documentario, di c… - gennaromigliore : Oggi alla Camera abbiamo respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega e Fratelli d’Italia per a… - KorazymOrg : La Segreteria di Stato si è mossa per “chiarire” i commenti del Papa sulle unioni civili tra omosessuali. Una scioc… - vik_brantegem : La Segreteria di Stato si è mossa per “chiarire” i commenti del Papa sulle unioni civili tra omosessuali. Una scioc… - GiorgiaMontoro : RT @Dio: Sapete bene quanto mi piace dire 've l'avevo detto'. -