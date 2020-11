(Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) -ha concesso un finanziamento di 12 milioni di dollari, pari a 10 milioni e 194 mila euro, a favore diUs,statunitense di, la storica azienda italiana specializzata nella produzione di salumi. Il finanziamento ha una durata di 5 anni e mezzo e si è concluso con il supporto finanziario della filiale newyorkese di. Servirà alla costruzione di unoproduttivo a Vineland (New Jersey) che sarà completato entro il 2021. Fondata a Biassono (Monza) nel 1941 con la produzione di burro e la commercializzazione del formaggio, nel 1960, in pieno boom economico,ha cominciato a produrre salumi, tra cui il prosciutto cotto Gran Biscotto che rappresenta il ...

finance_commu : UniCredit eroga 12 milioni di dollari a controllata Usa di Rovagnati - - TV7Benevento : Unicredit: a controllata Usa Rovagnati 12 mln dlr, serviranno per nuovo stabilimento... -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit controllata

Il Tempo

Piazza Affari riduce le perdite viste in avvio. Focus su Nexi e MPS-UniCredit. FTSE MIB -0,1%. Il FTSE MIB segna -0,1%, il FTSE Italia All-Share -0,1%, il FTSE Italia Mid Cap -0,4%, il FTSE Italia STA ...Oggi cda a Siena sugli accantonamenti in vista di un nuovo aumento di capitale. In forte calo il petrolio a causa dei lockdown in Europa. Morgan Stanley non si aspetta un downgrade venerdì ...