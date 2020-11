Una Vita anticipazioni: MARCIA gravemente ferita, si salverà? (Di lunedì 2 novembre 2020) Alla fine Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riuscirà a trarre in salvo l’amata MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez) dalle grinfie del trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena), ma il prezzo da pagare rischierà di essere altissimo. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, l’avvocato deciderà infatti di agire di testa sua e procurerà un grande pericolo alla brasiliana. Facciamo quindi chiarezza su questa storyline per capire come si arriverà alla svolta…Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: TINA CIPOLLARI in quarantena fiduciariaUna Vita, news: Felipe e il prestito a Genoveva Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che Felipe scoprirà che MARCIA ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 2 novembre 2020) Alla fine Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riuscirà a trarre in salvo l’amataSampaio (Trisha Fernandez) dalle grinfie del trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena), ma il prezzo da pagare rischierà di essere altissimo. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una, l’avvocato deciderà infatti di agire di testa sua e procurerà un grande pericolo alla brasiliana. Facciamo quindi chiarezza su questa storyline per capire come si arriverà alla svolta…Leggi anche: Uomini e donne: TINA CIPOLLARI in quarantena fiduciariaUna, news: Felipe e il prestito a Genoveva Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati allesapete che Felipe scoprirà che...

