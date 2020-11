Una vita anticipazioni: anche Ursula pronta a lasciare Acacias 38, finisce davvero così? (Di lunedì 2 novembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, dovrebbe andare in onda domani, la seconda parte dell’episodio 1072 della soap spagnola anche se questo fine settimana le puntate sono state tagliate in modo diverso, cerchiamo di fare ordine! Domani capiremo quelle che sono realmente le intenzioni di Genoveva: vuole davvero lasciare Acacias 38 senza vendicarsi di Marcia come ha detto a Felipe, augurandole solo di essere felice? Felipe ha qualche dubbio, in particolare dopo aver parlato con Agustina che gli ha raccontato quello che è successo con le altre domestiche in soffitta. Cosa accadrà quindi adesso? Genoveva se ne andrà davvero senza essere un pericolo per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 novembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 3 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news da38, dovrebbe andare in onda domani, la seconda parte dell’episodio 1072 della soap spagnolase questo fine settimana le puntate sono state tagliate in modo diverso, cerchiamo di fare ordine! Domani capiremo quelle che sono realmente le intenzioni di Genoveva: vuole38 senza vendicarsi di Marcia come ha detto a Felipe, augurandole solo di essere felice? Felipe ha qualche dubbio, in particolare dopo aver parlato con Agustina che gli ha raccontato quello che è successo con le altre domestiche in soffitta. Cosa accadrà quindi adesso? Genoveva se ne andràsenza essere un pericolo per ...

pisto_gol : “Non indispensabili alla vita produttiva...” Un pensiero che fa orrore, un pensiero che non le fa onore. “Un vecch… - ladyonorato : Una testimonianza choc da Napoli: impossibile accedere a qualsiasi pronto soccorso, anche se si è in fin di vita. G… - Fontana3Lorenzo : Quattro decreti di espulsione, non sono stati sufficienti per allontanare dal paese, il nigeriano che ieri ha viole… - inbvrningred : RT @alexxdvr: nella vita nulla è una garanzia - V_innerchild_V : RT @btshouse_ita: ?? Vi ricordate la canzone spoilerata da ??? in una live, la stessa che poi abbiamo sentito nei video concept per #BTS_BE?… -