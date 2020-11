Una misura che rende meno debole chi cerca lavoro (Di martedì 3 novembre 2020) Complice la recrudescenza della pandemia, l’istituzione di un reddito di base incondizionato è divenuta ormai un’esigenza di stretta attualità. Si tratta di chiarire, nondimeno, se una misura del genere sia da intendersi soltanto come uno strumento di contrasto alla crescente povertà, ovvero come una leva per scardinare gli attuali rapporti di potere nel mercato del lavoro, in modo da uscire dalla pandemia meglio di come ci siamo entrati. L’equilibrio della sottoccupazione (con l’estensione massiva dei rapporti di lavoro precari e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 novembre 2020) Complice la recrudescenza della pandemia, l’istituzione di un reddito di base incondizionato è divenuta ormai un’esigenza di stretta attualità. Si tratta di chiarire, nondi, se unadel genere sia da intendersi soltanto come uno strumento di contrasto alla crescente povertà, ovvero come una leva per scardinare gli attuali rapporti di potere nel mercato del, in modo da uscire dalla pandemia meglio di come ci siamo entrati. L’equilibrio della sottoccupazione (con l’estensione massiva dei rapporti diprecari e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

chetempochefa : 'E' chiaro che la scuola può essere una misura da considerare. Però la scuola forma non solo cultura, ma anche citt… - GabrieleMuccino : Chiudere i cinema e i teatri dice solo una cosa: che nessuno tra coloro che hanno voluto questa misura, si è preso… - Mov5Stelle : Nel #decretoRistori stanziamo 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici… - ryokagirl : RT @aboubakar_soum: Oumar, bracciante invisibile, vive in una baracca a Borgo Mezzanone perché non può permettersi di affittare una casa. S… - dasnake : @LucaFerrettiEvo In île de France e altre métropoli francesi hanno imposto il coprifuoco da ormai due settimane, l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Una misura Una misura che rende meno debole chi cerca lavoro | il manifesto Il Manifesto Una misura che rende meno debole chi cerca lavoro

Sostieni il giornalismo senza padroni.

Decreto Ristori Covid, tutte le misure di sostegno alle imprese

Decreto Ristori Covid, tutte le misure di sostegno alle imprese. Il Governo prevede un mix di misure di sostegno che saranno aggiuntive rispetto a quelle già varate all’inizio della pandemia.

Sostieni il giornalismo senza padroni.Decreto Ristori Covid, tutte le misure di sostegno alle imprese. Il Governo prevede un mix di misure di sostegno che saranno aggiuntive rispetto a quelle già varate all’inizio della pandemia.