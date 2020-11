Un posto al sole, anticipazioni 3 novembre: lo scomodo segreto di Silvia (Di lunedì 2 novembre 2020) L’aggressione subita metterà a repentaglio il rapporto tra Silvia e Michele a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 3 novembre rivelano che i due saranno ancora molto scossi da quanto successo qualche giorno prima nel corso del viaggio verso Indica ed inoltre la Graziani sembrerà nascondere un segreto che potrebbe rovinare la loro armonia di coppia. Nel frattempo, Alberto Palladini sosterrà un colloquio di lavoro piuttosto sorprendente e che potrebbe finalmente dare una svolta alla sua vita. Infine, Bice continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta contro suo marito servendosi dell’ignaro Cotugno, il quale crederà erroneamente che la donna si stia innamorando di lui. Tutto ciò turberà ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) L’aggressione subita metterà a repentaglio il rapporto trae Michele a Unal. Lerelative alla puntata in onda domani 3rivelano che i due saranno ancora molto scossi da quanto successo qualche giorno prima nel corso del viaggio verso Indica ed inoltre la Graziani sembrerà nascondere unche potrebbe rovinare la loro armonia di coppia. Nel frattempo, Alberto Palladini sosterrà un colloquio di lavoro piuttosto sorprendente e che potrebbe finalmente dare una svolta alla sua vita. Infine, Bice continuerà a portare avanti il suo piano di vendetta contro suo marito servendosi dell’ignaro Cotugno, il quale crederà erroneamente che la donna si stia innamorando di lui. Tutto ciò turberà ...

pablo__liberal : @NestSilvia Cercate di capire il povero Baldolini, se potete... deve sgomitare con la biondissima per un posto al sole della ditta! - franbar71 : style=-font-family: tahoma; font-size: 11pt; text-align: justify;-->'Nell'annuale classifica del Sole 24 Ore sugli… - LuciaFranzese10 : RT @corte_rosaria: La luna cede il posto al sole ma, le stelle che brillano di luce propria, le troverai sempre nel cielo. #ÖzgeGürel #Can… - LaIsaRinaldi : Ohi amica buffa, sorella. Son venuta a trovarti,con questo sole qui che sta calando. Era un po' che non venivo a pa… - CocchiMonica : @GiuseppePalma78 @Yi_Benevolence Ma la parte più ridicola è che per ogni particolare c'è il rispettivo tenutario de… -