Un 'politico' ha detto: "Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese". (Di lunedì 2 novembre 2020) di Giacomo-TO. Un politico ha detto che "…i settantenni sono improduttivi". Una sparata del genere non merita attenzione, merita invece attenzione la situazione degli anziani. Gli anziani 'politici' quelli che hanno lustri di politica alle spalle e prendono pensioni d'oro intoccabili, quelli sono improduttivi. Gli anziani 'normali' non avendo in Italia un partito che li …

