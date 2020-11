Uil Scuola propone: “Anticipiamo le vacanze di Natale”. I presidi: “Dubbi sulla realizzabilità” (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre ci apprestiamo a scoprire quali saranno, con precisione, le misure nazionali e locali che saranno in vigore nei prossimi giorni, nel mondo della Scuola c’è sempre fermento. Oggi è arrivata una proposta da parte del segretario generale di Uil Scuola Pino Turi, che sostiene che si possa fare “un’operazione di slittamento delle vacanze di Natale, anticipandole”. Bisognerebbe dunque modificare il calendario scolastico per far fronte a una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo. Turi poi fa un ragionamento: È propaganda dire che in Francia le scuole sono aperte, perché nelle ultime due settimane sono state chiuse dall’infanzia alle secondarie superiori per le vacanze autunnali. Ogni Paese ha il suo modello, non così facilmente ... Leggi su blogo (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre ci apprestiamo a scoprire quali saranno, con precisione, le misure nazionali e locali che saranno in vigore nei prossimi giorni, nel mondo dellac’è sempre fermento. Oggi è arrivata una proposta da parte del segretario generale di UilPino Turi, che sostiene che si possa fare “un’operazione di slittamento delledi Natale, anticipandole”. Bisognerebbe dunque modificare il calendario scolastico per far fronte a una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo. Turi poi fa un ragionamento: È propaganda dire che in Francia le scuole sono aperte, perché nelle ultime due settimane sono state chiuse dall’infanzia alle secondarie superiori per leautunnali. Ogni Paese ha il suo modello, non così facilmente ...

