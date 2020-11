Udinese | Marino | «L’allenatore non è il problema di questa situazione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 novembre 2020) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato del momento della squadra friulana. Le sue parole Pierpaoloha parlato ai microfoni diTV. Le parole sulla stagione dei friulani. «La giornata di oggi è stata una giornata in cui il pensiero principale è stato “speriamo che sia finita la fase della befana per l’” perché abbiamo fatto la Befana per i nostri avversari e regalato punti. Oggi vedo il bicchiere mezzo vuoto e non pieno, voglio stimolare la squadra. L’allenatore non è ildi, noi non pensiamo che incentrandosi sulle responsabilità di un singolo si possano risolvere i problemi». Leggi su ...