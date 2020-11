Uccide il padre 89enne a martellate nel sonno “Cercava la giusta soluzione per entrambi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dramma familiare all’interno di un palazzo della periferia di Bologna. Giuseppe Nicolò, di 59 anni, ha ucciso al’anzianoDomenico,. L’omicidio è avvenuto la mattina del primo novembre in via Emilia Ponente. Sul caso sta indagando la Polizia, giunta sul posto, all’altezza di Ponte Faggiolo. Non sembrano esserci dubbi, comunque, sull’autore che a quanto pare sarebbe affetto da problemi psichici, come riferisce l’Ansa. I colpi inferti dall’uomo alcon un corpo contundente sono stati fatali e all’arrivo della polizia non c’era più nulla da fare. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni familiari dei due che abitano nello stesso condominio. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta Bologna Today, ...