"Tuo padre tradiva tua madre!". La furia di Barbara D'Urso in diretta: i suoi ospiti senza parole (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre l'ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda sono protagoniste nella casa del Grande Fratello Vip, fuori Amedeo Goria continua a far parlare di sé. Stavolta, insieme al figlio Gian Amedeo, il giornalista è stato ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live e non sono mancati i momenti di tensione. Dopo aver definito la figlia 'bipolare' ed aver provocato le reazioni sia dell'ex moglie che della stessa Guenda, Amedeo è stato difeso così dal figlio Gian Amedeo. "Ha avuto un'uscita infelice, ma c'è da dire che Guenda è una persona molto complessa. Papà è un 'casanova', gestisce con più difficoltà la complessità". parole che non sono per nulla piaciute alla padrona di casa Barbara ...

