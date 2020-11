“Tuo amante” | il nuovo singolo di La Luna e Vladimir Luxuria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Photo Credits: SamigopressUscito ieri ildella cantante toscana, La, in collaborazione con. La canzone vuole mettere in evidenza una tematica che spesso viene trascurata, ossia la transessualità.ci racconta di come questa canzone prenda la transessualità come simbolo per affrontare ad ampio raggio tutte le problematiche che seguono la diversità di genere, di qualsiasi diversità si parli. Vi è anche un’accusa al mondo di oggi pieno d’odio e di discriminazione che si riversano prevalentemente sul mondo LGBTQ+.ha deciso di partecipare a questo progetto raccontandoci anche come lei in prima persona sia stata vittima di bullismo e di come speri che ...