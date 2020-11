“Tu per me sei…”. Dayane e Adua, al Gf Vip l’atmosfera si fa bollente: lo hanno fatto davanti alle telecamere (Di lunedì 2 novembre 2020) Baci nella notte tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, l’attrice che da qualche settimana si fa chiamare con il suo nome di battesimo, Rosalinda. Stavolta, però, la modella brasiliana si è addirittura dichiarata all’amica. Dayane e Rosalinda si isolano in un angolo del giardino a chiacchierare, sempre più vicine l’amicizia nata tra loro in Casa è ormai un punto di riferimento importante per entrambe. La modella si apre con Rosalinda, in questi giorni l’allontanamento da Francesco l’ha destabilizzata e cerca un sostegno nella coinquilina “sono poche le persone che nella mia vita conoscono il mio stato reale” confessa la Dayane che prosegue.



