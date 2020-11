Trump pronto a licenziare Fauci. L’immunologo è sempre più schierato con Biden (Di lunedì 2 novembre 2020) Washington, 2 nov – Donald Trump potrebbe liberarsi di Anthony Fauci, il super esperto e consigliere della Casa Bianca contro la pandemia. In effetti il presidente Usa ha lasciato intendere di voler licenziare l’immunologo di fama mondiale durante un comizio in Florida, il giorno prima delle elezioni presidenziali. Mentre la folla all’aeroporto di Miami Opa-Locka inneggiava “licenzia Fauci!“, Trump ha lasciato proseguire il coro per diversi secondi prima di rispondere: “Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni. Apprezzo il consiglio. Lo apprezzo”. E ha aggiunto: “Ha sbagliato molto. E’ un brav’uomo però a sbagliato molto”. Le critiche di Fauci alle posizioni di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Washington, 2 nov – Donaldpotrebbe liberarsi di Anthony, il super esperto e consigliere della Casa Bianca contro la pandemia. In effetti il presidente Usa ha lasciato intendere di volerl’immunologo di fama mondiale durante un comizio in Florida, il giorno prima delle elezioni presidenziali. Mentre la folla all’aeroporto di Miami Opa-Locka inneggiava “licenzia!“,ha lasciato proseguire il coro per diversi secondi prima di rispondere: “Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni. Apprezzo il consiglio. Lo apprezzo”. E ha aggiunto: “Ha sbagliato molto. E’ un brav’uomo però a sbagliato molto”. Le critiche dialle posizioni di ...

