Trump come Reagan? No, come Carter. Martino spiega perché (Di lunedì 2 novembre 2020) A metà febbraio del 2017, poche settimane dopo l’inaugurazione di Donald Trump quale quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, mi fu offerta l’opportunità di partecipare a un convegno dal titolo “Chi è Donald Trump? Cosa cambia per l’Italia e per l’Europa”, organizzato al Centro Studi Americani dall’associazione Amerigo. come sempre, mi preparai un discorso di una decina di minuti, per l’occasione focalizzato su quello che credevo sarebbe stato l’impatto della nuova amministrazione sulle relazioni transatlantiche. Invece, quando venne il momento di prendere la parola, misi da parte quanto preparato per improvvisare un intervento nuovo. Questo perché, tra i relatori che mi avevano preceduto, forte sembrava il consenso che ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) A metà febbraio del 2017, poche settimane dopo l’inaugurazione di Donaldquale quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, mi fu offerta l’opportunità di partecipare a un convegno dal titolo “Chi è Donald? Cosa cambia per l’Italia e per l’Europa”, organizzato al Centro Studi Americani dall’associazione Amerigo.sempre, mi preparai un discorso di una decina di minuti, per l’occasione focalizzato su quello che credevo sarebbe stato l’impatto della nuova amministrazione sulle relazioni transatlantiche. Invece, quando venne il momento di prendere la parola, misi da parte quanto preparato per improvvisare un intervento nuovo. Questo perché, tra i relatori che mi avevano preceduto, forte sembrava il consenso che ...

chetempochefa : 'Come mai Trump aveva così tanta fretta di fare questa nomina ? Perché tra i compiti della Corte Suprema c’è quello… - chetempochefa : ' 16 giugno 2015 annunciò la sua candidatura come Presidente degli Stati Uniti nell’atrio della Trump Tower, di fro… - chetempochefa : 'Trump scelse come suo successore Amy Coney Barrett, repubblicana, conservatrice, anti-abortista. '… - GiuseppePalma78 : #Usa2020 #Election2020 Articolo a firma mia e di @pbecchi su #Libero di oggi. IN EDICOLA! Come funziona il sistema… - VaniaDelli : RT @Linkiesta: #Trump ha trasformato gli Stati Uniti in un modello per i regimi autoritari. E leader come Putin, Assad e Lukashenko sono f… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump come Trump come Reagan? No, come Carter. Martino spiega perché Formiche.net Coronavirus, Trump viola coprifuoco e minaccia di licenziare Fauci

Durante comizio in Florida. Il presidente americano Donald Trump, che sta girando gli Stati Uniti in vista delle presidenziali che si svolgono domani, ha minacciato di licenziare il virologo numero un ...

Ivanka Trump, tesoretto per papà Donald: raccolti 4,5 milioni di dollari in 24 ore

«Thank you darling» dice Donald Trump mentre prende in consegna il microfono da Ivanka sul palco della cittadina di Washington, in Michigan, la quale lo ha appena paragonato a ...

Durante comizio in Florida. Il presidente americano Donald Trump, che sta girando gli Stati Uniti in vista delle presidenziali che si svolgono domani, ha minacciato di licenziare il virologo numero un ...«Thank you darling» dice Donald Trump mentre prende in consegna il microfono da Ivanka sul palco della cittadina di Washington, in Michigan, la quale lo ha appena paragonato a ...