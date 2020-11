Trump-Biden | dobbiamo augurarci un distacco a valanga O ci aspetta un cinepanettone legale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Per il bene della democrazia americana, e per il prestigio del sistema che Lincoln definì lapidariamente, of the people, by the people, for the people, ci si dovrebbe augurare una vittoria adi Joeo di Donald. Undi voti popolari e di vittorie negli Stati tale da farci chiudere la nottata del 3 novembre con il più classico gesto di fair play della politica mondiale, la telefonata di congratulazione del vinto al vincitore. Una telefonata che, però, non è solo cortesia. Tutt’altro: è un passaggio formale diventato il vero e proprio avvio del meccanismo di passaggio di consegne, o di conferma, del presidente in carica. Per dire: in occasione delle elezioni del 2000, Al Gore concesse la vittoria a George W. Bush alla fine della notte elettorale, ma ...