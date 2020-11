Trump-Biden a sfida finale Usa 2020, Stati in bilico e “miraggi” (Di lunedì 2 novembre 2020) È possibile che mercoledì mattina ci sveglieremo senza conoscere il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti. Un'eventualità che deriva da un dato senza precedenti: 93 milioni di persone hanno già votato anticipatamente, approfittando del voto anticipato di persona e soprattutto del voto per posta, scelto da 57,6 milioni di elettori (dato record) per evitare le code ai seggi e possibili contagi da coronavirus. Considerando che nel 2016 gli elettori furono 138,9 milioni, i dati quasi certi sono due: la partecipazione al voto sarà molto più alta rispetto alle precedenti presidenziali, e per la prima volta ci saranno più voti espressi in anticipo che durante l'Election Day. In Texas, hanno già votato più persone di quante lo abbiano fatto quattro anni fa. Questo significa che, con milioni di schede ancora ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 novembre 2020) È possibile che mercoledì mattina ci sveglieremo senza conoscere il nome del prossimo presidente degliUniti. Un'eventualità che deriva da un dato senza precedenti: 93 milioni di persone hanno già votato anticipatamente, approfittando del voto anticipato di persona e soprattutto del voto per posta, scelto da 57,6 milioni di elettori (dato record) per evitare le code ai seggi e possibili contagi da coronavirus. Considerando che nel 2016 gli elettori furono 138,9 milioni, i dati quasi certi sono due: la partecipazione al voto sarà molto più alta rispetto alle precedenti presidenziali, e per la prima volta ci saranno più voti espressi in anticipo che durante l'Election Day. In Texas, hanno già votato più persone di quante lo abbiano fatto quattro anni fa. Questo significa che, con milioni di schede ancora ...

