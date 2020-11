Trump a Miami: “Licenzierò Fauci” (Di lunedì 2 novembre 2020) Trump ha minacciato di licenziare il virologo Anthony Fauci. Lo ha fatto davanti alla folla radunata davanti all’aeroporto Opalocka di Miami, che continuava ad inneggiare: “Licenzia Fauci“. Trump ha detto ai suoi seguaci: “Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni. Apprezzo il consiglio. Lo apprezzo”. E ha aggiunto: “Ha sbagliato molto. È un brav’uomo però. Ha sbagliato molto”. L’astiosa risposta di Trump ai suoi sostenitori, ha forse origine in una dichiarazione resa da Fauci al Wahington Post il giorno antecedente. Il noto virologo, infatti, ha messo a confronto l’atteggiamento di Biden riguardo al Coronavirus e quello di Trump, asserendo che Joe Biden “prende sul serio il ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 2 novembre 2020)ha minacciato di licenziare il virologo Anthony Fauci. Lo ha fatto davanti alla folla radunata davanti all’aeroporto Opalocka di, che continuava ad inneggiare: “Licenzia Fauci“.ha detto ai suoi seguaci: “Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi aspettare un po’ dopo le elezioni. Apprezzo il consiglio. Lo apprezzo”. E ha aggiunto: “Ha sbagliato molto. È un brav’uomo però. Ha sbagliato molto”. L’astiosa risposta diai suoi sostenitori, ha forse origine in una dichiarazione resa da Fauci al Wahington Post il giorno antecedente. Il noto virologo, infatti, ha messo a confronto l’atteggiamento di Biden riguardo al Coronavirus e quello di, asserendo che Joe Biden “prende sul serio il ...

I professionisti della salute mentale da New York a Chicago, da Miami a Detroit, da Phoenix a Houston non sanno ... ma i margini si stanno riducendo con l’aggiunta di un rilevamento che vede Trump in ...

Americani al voto il 3 novembre. Quanto contano il Covid, gli under 30, gli afroamericani, il voto anticipato e per posta nella corsa alla Casa Bianca ...

