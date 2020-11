Trucco occhi: cinque trend dell’Autunno 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) Recuperare (e migliorare) il nostro rapporto con le palette multicolor, eyeliner e mascara in questo 2020 pandemico è stato più che mai fondamentale. I trend makeup poi sembrano stare dalla nostra parte: occhi e sopracciglia sempre in primo piano (anche la prossima primavera). Se non bastasse anche le star ultimamente stanno postando su Instagram dei make up con ciglia XXL e ombretti full color che bucano letteralmente qualunque filtro. L’ultima? La pop star Dua Lipa che si è mostrata ai fan con un eyeliner grafico e sontuoso, stile Cleopatra, e ombretto “color block” azzurro intenso. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Recuperare (e migliorare) il nostro rapporto con le palette multicolor, eyeliner e mascara in questo 2020 pandemico è stato più che mai fondamentale. I trend makeup poi sembrano stare dalla nostra parte: occhi e sopracciglia sempre in primo piano (anche la prossima primavera). Se non bastasse anche le star ultimamente stanno postando su Instagram dei make up con ciglia XXL e ombretti full color che bucano letteralmente qualunque filtro. L’ultima? La pop star Dua Lipa che si è mostrata ai fan con un eyeliner grafico e sontuoso, stile Cleopatra, e ombretto “color block” azzurro intenso.

gianidi2819 : RT @emituitt: La Meraviglia passa tutta dagli occhi ma se quella che esce è magia fate attenzione a quella che entra. A volte è un trucco. - eugeha : RT @asmistaken: Bella signora che abbassi gli occhi nel trucco sobrio e nascondi il tempo con un abito cipria e nastri di luce tiepida alle… - solischild : Ieri avevo un trucco bellissimo (ho gli occhi hooded non riesco a truccarmi mai come vorrei ??) che ho sfregato via… - L_Angelo_Nero_ : RT @emituitt: La Meraviglia passa tutta dagli occhi ma se quella che esce è magia fate attenzione a quella che entra. A volte è un trucco. - Iamdaniela1983 : Ancora una volta Sanem una di noi... perché quando stai soffrendo come un cane un vestito bello, un po’ di trucco e… -

Che senso ha truccarsi se si esce poco di casa e quando lo si fa bisogna coprirsi metà viso con la mascherina? Questo lineare ragionamento è alla base di uno dei tanti cambiamenti nelle abitudini di c ...

La scelta del miglior eyeliner a volte può sembrare un’impresa infinita. Sia che tu stia cercando un prodotto liquido per creare dei sensuali occhi di gatto o semplicemente vuoi una matita per definir ...

Che senso ha truccarsi se si esce poco di casa e quando lo si fa bisogna coprirsi metà viso con la mascherina? Questo lineare ragionamento è alla base di uno dei tanti cambiamenti nelle abitudini di c ...

La scelta del miglior eyeliner a volte può sembrare un'impresa infinita. Sia che tu stia cercando un prodotto liquido per creare dei sensuali occhi di gatto o semplicemente vuoi una matita per definir ...