Trasporto pubblico in crisi da Covid Studio della Federico II | Futuro legato al rispetto dei contratti di servizio

"La sopravvivenza delle imprese del Tpl, il Trasporto pubblico Locale, dipenderà dal rispetto dei contratti di servizio, che rappresentano il 73% dei ricavi di vendite e prestazioni e dalla capacità delle società di razionalizzare i costi, riconfigurando l'organizzazione e l'erogazione dei servizi offerti". E' quanto emerge dal report dell'Osservatorio Italiano sulle Partecipate Pubbliche (https://www.osservatoriopartecipate.eu/) a conclusione di uno Studio condotto nel periodo 2015-2018 e promosso dall'Università Federico II di Napoli e dalla società di consulenza Iniziativa (www.iniziativa.cc), con il supporto scientifico di docenti delle Università Bicocca di Milano e Tor Vergata di

