Trapani, diffondevano foto di sei giovani donne: 3 indagati per revenge porn (Di lunedì 2 novembre 2020) La Polizia Postale di Palermo e Trapani ha eseguito tre perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti, abitanti nei centri di Marsala e di Petrosino, per “revenge porn” ed altri reati in danno di almeno sei giovani donne. I soggetti, tutti con una età compresa fra i 30 ed i 36 anni, avrebbero ricevuto e divulgato... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di lunedì 2 novembre 2020) La Polizia Postale di Palermo eha eseguito tre perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti, abitanti nei centri di Marsala e di Petrosino, per “” ed altri reati in danno di almeno sei. I soggetti, tutti con una età compresa fra i 30 ed i 36 anni, avrebbero ricevuto e divulgato... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

tvio2 : Trapani, diffondevano foto di sei giovani donne: 3 indagati per revenge porn - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Trapani, diffondevano foto di ragazze sul web: 3 indagati per revenge porn #trapani - bizcommunityit : Trapani, diffondevano foto di ragazze sul web: 3 indagati per revenge porn - aldolicata : Trapani, diffondevano foto di ragazze sul web: 3 indagati per reveng porn - CampobelloNews : Trapani, diffondevano foto di ragazze sul web: 3 indagati per reveng porn -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani diffondevano Trapani, Si schianta contro un'auto parcheggiata e si ribalta tvio Trapani, diffondevano foto di ragazze sul web: 3 indagati per revenge porn

Tre persone sono indagate per "revenge porn" e altri reati ai danni di almeno 6 giovani donne nel Trapanese. I tre, tra i 30 ed i 36 anni, avrebbero ricevuto e divulgato fotografie delle vittime (ex ...

I tre giovani che pubblicano foto intime di ex fidanzate o semplici conoscenti sul web

Diffondevano foto di ragazze sul web: tre persone indagate per revenge porn. E' una brutta storia quelle che emerge dalle indagini portate avanti dalla Polizia Postale di Palermo e Trapani, che ha ese ...

Tre persone sono indagate per "revenge porn" e altri reati ai danni di almeno 6 giovani donne nel Trapanese. I tre, tra i 30 ed i 36 anni, avrebbero ricevuto e divulgato fotografie delle vittime (ex ...Diffondevano foto di ragazze sul web: tre persone indagate per revenge porn. E' una brutta storia quelle che emerge dalle indagini portate avanti dalla Polizia Postale di Palermo e Trapani, che ha ese ...