Totti positivo al Coronavirus | ha avuto sintomi dopo la morte del padre

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Francescoè risultatoal: l’ex capitano della Roma hafebbre. Condizioni in miglioramento Francescoè risultatoal tampone per il, effettuatola scomparsa delEnzo. L’ex capitano della Roma ha accusato febbre e debolezza, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Leggi su Calcionews24.com