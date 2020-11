Totti positivo al coronavirus: controlli per Ilary e i figli (Di lunedì 2 novembre 2020) L'ex calciatore, nei giorni scorsi ha accusato febbre e debolezza, ma le sue condizioni sarebbero sono già in miglioramento. Nelle scorse settimane Totti ha perso il papà Enzo proprio per complicanze dovute al coronavirus. controlli sarebbero in corso per la moglie Ilary e i figli Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 novembre 2020) L'ex calciatore, nei giorni scorsi ha accusato febbre e debolezza, ma le sue condizioni sarebbero sono già in miglioramento. Nelle scorse settimaneha perso il papà Enzo proprio per complicanze dovute alsarebbero in corso per la mogliee i

aagulla_espn : Totti positivo de coronavirus - virginiaraggi : Un abbraccio a Francesco @Totti, risultato positivo al Covid. Auguri per una pronta e rapida ripresa. - Eurosport_IT : L'ex capitano della Roma è positivo al coronavirus: forza Francesco! ?????? #Roma | #Totti | #COVID19 - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Leggeri sintomi per l'ex capitano della Roma #Totti - FirenzePost : Totti positivo al coronavirus: controlli per Ilary e i figli -