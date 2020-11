Toti: "Frase maldestra, ma sostanza chiara: non è ghetto, è protezione" (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il mio collaboratore che ha commesso l’errore in una live tweet, come me, si scusa, imparerà e migliorerà. Ma non lo farà una classe dirigente ipocrita, meschina, che la butta in gazzarra e non vuole vedere la realtà drammatica che abbiamo di fronte”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un’intervista al Corriere della Sera.″è un passaggio scritto in modo maldestro e mi dispiace se ha ferito qualcuno. Ma la sostanza è chiarissima - aggiunge Toti - Non è piacevole chiedere sacrifici alla popolazione. Ma per il nostro presente e il nostro futuro, è più giusto adottare politiche ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il mio collaboratore che ha commesso l’errore in una live tweet, come me, si scusa, imparerà e migliorerà. Ma non lo farà una classe dirigente ipocrita, meschina, che la butta in gazzarra e non vuole vedere la realtà drammatica che abbiamo di fronte”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni, in un’intervista al Corriere della Sera.″; un passaggio scritto in modo maldestro e mi dispiace se ha ferito qualcuno. Ma la; chiarissima - aggiunge- Non; piacevole chiedere sacrifici alla popolazione. Ma per il nostro presente e il nostro futuro,; più giusto adottare politiche ...

