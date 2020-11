Torino, tegola Belotti: trauma contusivo al ginocchio e stop forzato (Di lunedì 2 novembre 2020) “Programma personalizzato per Izzo e terapie per Belotti. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro“. Questo è il contenuto del comunicato recentemente divulgato dal Torino, tramite il proprio sito ufficiale, relativo alle condizioni di Armando Izzo e Andrea Belotti. L’attaccante italiano, bomber e icona granata, ha rimediato un infortunio di lieve entità nel corso dello sfortunato match contro la Lazio e i test in merito hanno evidenziato un trauma contusivo al ginocchio destro, tale probabilmente da forzare uno stop in vista del Genoa. Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Programma personalizzato per Izzo e terapie per. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata:aldestro“. Questo è il contenuto del comunicato recentemente divulgato dal, tramite il proprio sito ufficiale, relativo alle condizioni di Armando Izzo e Andrea. L’attaccante italiano, bomber e icona granata, ha rimediato un infortunio di lieve entità nel corso dello sfortunato match contro la Lazio e i test in merito hanno evidenziato unaldestro, tale probabilmente da forzare unoin vista del Genoa. Il ...

sportface2016 : #Torino, trauma contusivo al ginocchio destro per #Belotti - Mediagol : #Torino, nuova tegola per Giampaolo: infortuni per Gojak e Linetty. Condizioni e tempi di recupero - sportli26181512 : Juve-Barcellona, Coutinho ko nel Clasico: niente Champions: Blaugrana in piena crisi per la trasferta di Torino: di… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tegola Torino, tegola Belotti: trauma contusivo al ginocchio e stop forzato Sportface.it Torino, tegola Belotti: trauma contusivo al ginocchio e stop forzato

Il contenuto del comunicato recentemente divulgato dal Torino, tramite il proprio sito ufficiale, relativo alle condizioni di Armando Izzo e Andrea Belotti ...

Con la Sisport il Mercadante ipoteca la vittoria finale del girone

Clima invernale per la partita di cartello del girone F. Si incontrano sul rettangolo verde della bellissima struttura del Cus Torino, Sisport in maglia bianconera a righe verticali e Virtus Mercadant ...

Il contenuto del comunicato recentemente divulgato dal Torino, tramite il proprio sito ufficiale, relativo alle condizioni di Armando Izzo e Andrea Belotti ...Clima invernale per la partita di cartello del girone F. Si incontrano sul rettangolo verde della bellissima struttura del Cus Torino, Sisport in maglia bianconera a righe verticali e Virtus Mercadant ...