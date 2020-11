Torino, sollievo Belotti: escluse lesioni ai legamenti (Di lunedì 2 novembre 2020) Tutto il Toro ha tirato un sospirone di sollievo: il ginocchio destro di Andrea Belotti non ha riportato un trauma importante. Niente legamenti in ballo, per intendersi meglio: si tratta solo di una ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 novembre 2020) Tutto il Toro ha tirato un sospirone di: il ginocchio destro di Andreanon ha riportato un trauma importante. Nientein ballo, per intendersi meglio: si tratta solo di una ...

