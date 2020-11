Torino | infortunio Belotti | l’esito degli esami

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ilha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di: trauma contusivo al ginocchio destro Ilha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Andrea, infortunatosi nel corso della gara contro la Lazio. «La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura e poi la partenza per il ritiro prepartita di Genova». Leggi su Calcionews24.com