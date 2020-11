Torino, il primario dell’ospedale invita i negazionisti a fare un tour nel reparto Covid: “Il letto con il ventilatore ve lo tengo io” (Di lunedì 2 novembre 2020) primario invita negazionisti a fare un tour nel reparto Covid “Venite a fare un giro nei reparti Covid, il letto con ventilatore meccanico ve lo tengo io”: con queste parole il primario Michele Grio, direttore di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, invita i negazionisti a fare un tour nel suo ospedale, tra i pazienti ricoverati in gravi condizioni a causa del Covid. Il dottore si è rivolto a coloro che minimizzano o peggio ancora negano l’esistenza dell’epidemia di ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)unnel“Venite aun giro nei reparti, ilconmeccanico ve loio”: con queste parole ilMichele Grio, direttore di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Rivoli, in provincia diunnel suo ospedale, tra i pazienti ricoverati in gravi condizioni a causa del. Il dottore si è rivolto a coloro che minimizzano o peggio ancora negano l’esistenza dell’epidemia di ...

