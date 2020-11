Tonica Milano insieme al resto d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, al giro di boa, si allinea all’ottima performance delle principali borse europee. A fare da assist al sentiment degli investitori sono alcuni dati macro che fanno ben sperare, come l’indice PMI sul manifatturiero cinese e quelloeuropeo, entrambi in rafforzamento. Tuttavia la cautela è d’obbligo con i contagi di coronavirus in continuo aumentoin tutta Europa mentre monta l’attesa per le presidenziali USA. Sul mercato Forex, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,165. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,54%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,29%), che ha toccato 34,97 dollari per barile. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +136 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari ...