Tina Cipollari assente nelle prossime puntate di Uomini e Donne: ecco cosa è successo (Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia arriva dalle pagine di fanpage.it: Tina Cipollari sarebbe in isolamento fiduciario. Per le prossime puntate di questa edizione, dunque, una delle opinioniste più famose d'Italia seguirà il trono via Skype. La decisione sarebbe stata presa da Maria De Filippi, padrona di casa del programma. La notizia è arrivata dopo le registrazioni avvenute ieri, 1 novembre, e a spiegarlo sarebbe stata lei stessa in collegamento con Uomini e Donne. Tina Cipollari, infatti, sarebbe stata a contatto con un positivo. L'opinionista non ha fornito ulteriori aggiornamenti e non ha detto quando finirà la sua quarantena. Su fanpage.it leggiamo: L'opinionista, per rispettare i rigidi protocolli di sicurezza ...

