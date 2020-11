Tiki Taka stasera in tv con Chiambretti | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Questa sera Pierotorna su Italia 1 per il consueto appuntamento settimanale con, in onda a partire dalle ore 23.40 (6 del digitale terrestre) e insulla piattaforma Mediaset Play. Riflettori puntati sul campionato di Serie A: dal Milan capolista nel segno di Ibrahimovic con 24 risultati utili consecutivi post lockdown, tra campionato e competizioni europee, alla sorpresa Sassuolo, che è riuscito a vincere nella scorsa giornata contro il Napoli per 2-0 portandosi in seconda posizione a due lunghezze dai rossoneri, al ritorno di Cristiano Ronaldo con la Juventus che torna a vincere. Appuntamento da non perdere questa sera per seguire tutti i temi più caldi della massima serie italiana.