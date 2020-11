Tifoso ucciso a Milano, il pm chiede 16 anni per l’ultras napoletano (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l’ultrà napoletano imputato con rito abbreviato, davanti al gup Carlo Ottone De Marchi, per aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, l’ultrà del Varese morto negli scontri del 26 dicembre 2018, poco lontano dallo stadio di San Siro prima della partita fra Inter e Napoli. Nell’udienza di oggi, a porte chiuse, hanno preso la parola anche i legali delle parti civili, che rappresentano la figlia, la moglie e la madre di Belardinelli, e poi parlerà anche la difesa. “Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato perché intorno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I pm diRosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16di carcere per Fabio Manduca, l’ultràimputato con rito abbreviato, davanti al gup Carlo Ottone De Marchi, per aver travolto econ il proprio suv Daniele Belardinelli, l’ultrà del Varese morto negli scontri del 26 dicembre 2018, poco lontano dallo stadio di San Siro prima della partita fra Inter e Napoli. Nell’udienza di oggi, a porte chiuse, hanno preso la parola anche i legali delle parti civili, che rappresentano la figlia, la moglie e la madre di Belardinelli, e poi parlerà anche la difesa. “Non ho investito nessuno, sono solo fuggito spaventato perché intorno ...

