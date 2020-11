The Sandman | la serie audio arriva in Italia | con voci d' eccezione

NerdPool_IT : The Sandman: dal 9 novembre arriva la serie audio su - _PuntoZip_ : “The Sandman”, arriva la serie audio su - CeccarelliL_ : “The Sandman”, arriva la serie audio su - Think_movies : “The Sandman”, dal 9 novembre arriva la serie audio su - moviestruckers : #TheSandman: dal 9 novembre arriva la serie audio su -

Ultime Notizie dalla rete : The Sandman

Vi abbiamo parlato a più riprese dell'adattamento per Audible di Sandman di Neil Gaiman. A partire dal prossimo 9 novembre, i 20 episodi della serie audio saranno disponibili anche in italiano. Di seg ...Riccardo Rossi, Stefano Crescentini, Ilaria Stagni e Gino La Monica sono le voci italiane dell'audiolibro di Sandman, in arrivo su Audible il 9 novembre. The Sandman, l'opera di Neil Gaiman, sarà disp ...