The Peasants | svelati i dettagli del nuovo film di Dorota Kobiela dopo il successo di Loving Vincent

Dorota Kobiela, dopo Loving Vincent, tornerà alla regia con The Peasants, film di cui sono stati diffusi i primi dettagli. The Peasants sarà il nuovo film realizzato dal team di Loving Vincent, e i produttori hanno ora rivelato i dettagli dell'atteso progetto diretto da Dorota Kobiela, che verrà distribuito in Francia grazie a The Jokers. Il lungometraggio ispirato alla vita di Vincent Van Gogh aveva incassato oltre 50 milioni di dollari ai box office e la nuova opera sarà realizzata con la stessa tecnica legata alla creazione di dipinti.

