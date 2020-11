The Boys 3: Claudia Doumit e Colby Minifie promosse a personaggi principali delle serie (Di lunedì 2 novembre 2020) I personaggi interpretati da Claudia Doumit e Colby Minifie, componenti del cast di The Boys, sono stati promossi come regolari per la terza stagione della serie tv targata Amazon Prime Video. In vista della prossima stagione di The Boys, Claudia Doumit e Colby Minifie sono state promosse a regular della serie nei ruoli di Victoria Newman e Ashley Barrett. La la notizia non sarà una sorpresa per i veri fan della serie di Amazon Prime Video. Venerdì, Deadline ha confermato la notizia che Claudia Domit e Colby Minifie sono state promosse nel cast principale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) Iinterpretati da, componenti del cast di The, sono stati promossi come regolari per la terza stagione dellatv targata Amazon Prime Video. In vista della prossima stagione di Thesono statea regular dellanei ruoli di Victoria Newman e Ashley Barrett. La la notizia non sarà una sorpresa per i veri fan delladi Amazon Prime Video. Venerdì, Deadline ha confermato la notizia cheDomit esono statenel cast principale ...

