The Batman | ecco il trailer versione LEGO creato dai fan VIDEO

Nuovi fan di The Batman hanno creato un secondo trailer del film in versione LEGO, dopo quello già diffuso lo scorso settembre, mettendo on line un sorprendente remake del vero VIDEO. Il trailer di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, svelato lo scorso agosto è stato un vero evento e ora alcuni fan del personaggio DC ha realizzato una versione interamente con i mattoncini LEGO, come era già successo lo scorso settembre grazie a un altro fan. Realizzato interamente con i LEGO, questo trailer rivisitato di The Batman è un vero gioiellino. Ogni scena e ogni dettaglio del vero contenuto ...

