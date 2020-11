Tg Sanità | edizione del 2 novembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) Sono in costante crescita i numeri dei contagi da Covid-19 in Italia e il valore dell’indice di trasmissibilità Rt proiettano presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4, l’ultimo previsto nel documento ‘Prevenzione e risposta al COVID-19’ redatto dall’Istituto superiore di Sanità. Attualmente il nostro Paese si colloca nello scenario 3, con una situazione caratterizzata da “trasmissibilità sostenuta e diffusa” del virus, con “rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo”. Secondo il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, è importante “continuare a tracciare i positivi senza mollare la presa”, ha spiegato in audizione in commissione Sanità del Senato, perché “individuare le persone portatrici del virus è la prima frontiera per fermare l’infezione”.– COVID. ARCURI: MUOVERSI IL MENO POSSIBILE O SISTEMA NON REGGERÀ