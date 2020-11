Tg Politico Parlamentare | edizione del 2 novembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) E’ un intervento fondato su due pilastri quello che il governo si appresta a varare con un nuovo dpcm di contrasto alla pandemia da Covid. Da una parte, un mini-lockdown su base nazionale, valido per tutti. Dall’altra interventi condivisi piu’ restrittivi e dinamici per le regioni che presentano livelli di rischio piu’ alti. Tra le misure nazionali il governo propone il divieto di circolazione nella fascia serale. Non ci si potra’ spostare tra Regioni che hanno dati epidemiologici classificati a rischio alto o molto alto. Sara’ possibile l’aumento della didattica a distanza al 100% per le superiori, e il tasso di riempimento del TPL non potra’ superare il 50%. I centri commerciali chiuderanno sabato e domenica, salvo supermercati e farmacie. Chiudono musei e mostre, cosi’ come i corner adibiti a scommesse e videogiochi. GOVERNO STRETTO TRA LE REGIONI E IL PARLAMENTO