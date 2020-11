Tg Lazio | edizione del 3 novembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) Addio a Gigi Proietti. Il grande attore romano, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni, è morto nella clinica privata Villa Margherita, dove era ricoverato per problemi cardiaci. Nella sua lunga carriera, Gigi Proietti è stato attore, cantante, doppiatore e direttore artistico del Globe Theatre Silvano Toti a Villa Borghese. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, proclamerà il lutto cittadino nel giorno delle esequie. “Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città- ha detto Raggi- In questo momento siamo vicini alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato. Roma non lo dimenticherà mai”.FIORI E BIGLIETTI PER GIGI: CIAO MANDRAKE, ORA VOLA IN PARADISO