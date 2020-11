Test rapidi dai medici di base. "Se rifiutano, precettiamoli" (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Angeli Siglata l'intesa per i tamponi antigenici dai dottori di famiglia: il 40% dice no. Fontana e Toti: obblighiamoli «Precettazione» per i medici di famiglia. Obbligare i camici bianchi sul territorio ad eseguire i Test rapidi per il Covid19 ai loro pazienti. Una chiamata alle armi invocata ieri dai presidenti delle Regioni Lombardia, Attilio Fontana, e Liguria, Giovanni Toti. «Bisogna pensare a meccanismi per la precettazione dei medici di base che rifiutano l'attuazione degli accordi raggiunti», la proposta avanzata da Fontana durante il confronto tra governo e regioni. In Lombardia su 8mila medici di famiglia soltanto 3mila hanno dato la loro disponibilità ad eseguire i Test. Proposta rilanciata ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Angeli Siglata l'intesa per i tamponi antigenici dai dottori di famiglia: il 40% dice no. Fontana e Toti: obblighiamoli «Precettazione» per idi famiglia. Obbligare i camici bianchi sul territorio ad eseguire iper il Covid19 ai loro pazienti. Una chiamata alle armi invocata ieri dai presidenti delle Regioni Lombardia, Attilio Fontana, e Liguria, Giovanni Toti. «Bisogna pensare a meccanismi per la precettazione deidichel'attuazione degli accordi raggiunti», la proposta avanzata da Fontana durante il confronto tra governo e regioni. In Lombardia su 8miladi famiglia soltanto 3mila hanno dato la loro disponibilità ad eseguire i. Proposta rilanciata ...

RegioneER : #SCUOLA, @RegioneER recepisce DPCM Governo: alle SUPERIORI 75% lezioni con didattica a distanza. Modalità attuazion… - DiversaEtica : RT @MilanoInForma: Anche in Lombardia arrivano i test rapidi Covid-19: differenza coi tamponi e a chi servono - fpasquali3 : @andyrox73 Buongiorno Stefano, spero di no, comunque oggi andrò a fare uno di quei test rapidi?? - MilanoInForma : Anche in Lombardia arrivano i test rapidi Covid-19: differenza coi tamponi e a chi servono - ZetatielleM : Test Rapidi, tamponi in farmacia e a domicilio. Sanità ospedaliera verso un nuovo collassoSi poteva fare di più?L'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Test rapidi Anche in Lombardia arrivano i test rapidi Covid-19: differenza coi tamponi e a chi servono MilanoToday.it Test rapidi dai medici di base. "Se rifiutano, precettiamoli"

Siglata l'intesa per i tamponi antigenici dai dottori di famiglia: il 40% dice no. Fontana e Toti: obblighiamoli ...

Agrate Brianza, tamponi rapidi: 269 in pochi giorni

Agrate Brianza (Monza), 2 novembre 2020 - Boom di tamponi rapidi all ’ambulatorio volante di Agrate, 269 test in pochi giorni, 64 positivi: il 23,7%. Numeri che confermano la diffusione del contagio.

Siglata l'intesa per i tamponi antigenici dai dottori di famiglia: il 40% dice no. Fontana e Toti: obblighiamoli ...Agrate Brianza (Monza), 2 novembre 2020 - Boom di tamponi rapidi all ’ambulatorio volante di Agrate, 269 test in pochi giorni, 64 positivi: il 23,7%. Numeri che confermano la diffusione del contagio.