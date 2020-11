Terrorismo, Vienna colpita al cuore da un commando (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un attacco terroristico è stato messo a segno stasera nel centro di Vienna, vicino alla sinagoga.Intorno alle 20, secondo le prime ricostruzioni, un commando avrebbe colpito nel cuore della capitale austriaca. Un poliziotto sarebbe stato ucciso. I componenti del commando si sarebbero poi sparpagliati in altre zone della città, esplodendo colpi di arma da fuoco contro clienti dei locali pubblici e passanti.Non è ancora noto quanti sono i feriti e quante le vittime.La polizia a tarda serata su Twitter conferma: “intorno alle 20 sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, a cominciare dalla Seitenstettengasse. Diversi sospetti armati di fucili hanno esploso dei colpi in sei diversi zone. Una persona è deceduta, diversi i feriti (un ufficiale incluso. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un attacco terroristico è stato messo a segno stasera nel centro di, vicino alla sinagoga.Intorno alle 20, secondo le prime ricostruzioni, unavrebbe colpito neldella capitale austriaca. Un poliziotto sarebbe stato ucciso. I componenti delsi sarebbero poi sparpagliati in altre zone della città, esplodendo colpi di arma da fuoco contro clienti dei locali pubblici e passanti.Non è ancora noto quanti sono i feriti e quante le vittime.La polizia a tarda serata su Twitter conferma: “intorno alle 20 sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, a cominciare dalla Seitenstettengasse. Diversi sospetti armati di fucili hanno esploso dei colpi in sei diversi zone. Una persona è deceduta, diversi i feriti (un ufficiale incluso. Un ...

