Terremoto in Turchia | bimba di tre anni estratta viva dopo 65 ore sotto le macerie – FOTO

(Di lunedì 2 novembre 2020) È rimasta per 65 ore sepoltalefino a quando i vigili l’hanno. Le immagini del salvataggio della piccola Elif Perincek, 3, hanno fatto il giro del mondo. La piccola era rimasta intrappolata tra i detriti del palazzo dove abitava a Smirne, crollato a seguito del sisma di venerdì scorso nel mar Egeo. “Quando ho allungato la mia mano, lei l’ha presa e non l’ha più lasciata finché non l’ho portata nella tenda dei soccorsi“, ha raccontato alle tv locali Muammer Celik, il vigile del fuoco che ha salvato la. Intanto, i soccorritori continuano a scavare ininterrottamente tra le, da cui emergono ancora rumori che fanno sperare nella presenza di ulteriori ...