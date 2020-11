Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Salvatore Caruso cede all’esordio al francese Moutet (Di lunedì 2 novembre 2020) Finisce subito l’avventura di Salvatore Caruso nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione. Sul cemento Parigino il siciliano è stato sconfitto in rimonta in tre set dal Tennista di casa Corentin Moutet, numero 75 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Dopo un brillante primo set, Caruso sembrava avere l’inerzia del match dalla sua parte, ma ha sprecato davvero troppe occasioni nel secondo parziale, finendo poi per crollare, soprattutto di testa, nel terzo. Inizio di partita difficile per Caruso, che deve subito fronteggiare due palle break. Il siciliano riesce ad annullarle, ma poi cede la battuta nel terzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Finisce subito l’avventura dineldi, l’ultimo della stagione. Sul cementono il siciliano è stato sconfitto in rimonta in tre set dalta di casa Corentin, numero 75 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Dopo un brillante primo set,sembrava avere l’inerzia del match dalla sua parte, ma ha sprecato davvero troppe occasioni nel secondo parziale, finendo poi per crollare, soprattutto di testa, nel terzo. Inizio di partita difficile per, che deve subito fronteggiare due palle break. Il siciliano riesce ad annullarle, ma poila battuta nel terzo ...

