Tennis | ATP Finals 2020 | quante possibilità ha Matteo Berrettini di qualificarsi? Serve un mezzo miracolo al romano

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) La stagione delè alle battute conclusive e presto ci calerà il sipario. Nel calendario ATP in programma questa settimana il 1000 di Parigi, a seguire dall’8 novembre l’ATP 250 di Sofia (Bulgaria) prima del grande finale con il Master a Londra il 15 novembre. In funzione di quest’ultimo evento riservato ai migliori otto giocatori del ranking la situazione è abbastanza delineata. Con i tornei da disputare, ci sono già sette giocatori che risultano qualificati per le: Novak Djokovic Rafael Nadal Dominic Thiem Roger Federer (fuori per infortunio) Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas (campione in carica) Alexander Zverev Andrey Rublev Se ci fosse Federer, ovviamente, il discorso sarebbe chiuso, ma mancando lo svizzero c’è ancora un posto libero. Ci sono sette giocatori in corsa, ma ...