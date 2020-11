Telelaser, ecco le postazioni settimanali nel Lazio: oggi controlli sulla Pontina (Di lunedì 2 novembre 2020) Telelaser, nuovi controlli stradali nel Lazio. Sono state appena pubblicate le tratte stradali dove saranno operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Telelaser Pontina: il calendario della postazioni della settimana Validità da lunedì 2 novembre 2020 a domenica 8 novembre 2020:02/11/2020 – Strada Statale SS /148 via Pontina (Latina) 04/11/2020 – SS.4 – SS.79 – SR.578 RI 06/11/2020 – SS.4 – SS.79 – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020), nuovistradali nel. Sono state appena pubblicate le tratte stradali dove saranno operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.: il calendario delladella settimana Validità da lunedì 2 novembre 2020 a domenica 8 novembre 2020:02/11/2020 – Strada Statale SS /148 via(Latina) 04/11/2020 – SS.4 – SS.79 – SR.578 RI 06/11/2020 – SS.4 – SS.79 – ...

CorriereCitta : Telelaser, ecco le postazioni settimanali nel Lazio: oggi controlli sulla Pontina - comunepordenone : ?? Ecco le postazioni di #telelaser e #autovelox a #Pordenone da oggi all'8 novembre » - ekuonews : Autovelox e Telelaser a Novembre, ecco dove in provincia di Teramo - comunepordenone : ?? Ecco in quali #strade sono collocati questa settimana #autovelox e #telelaser a #Pordenone »… - BortoneMauro : #LecceSette Autovelox e telelaser: ecco i controlli previsti per novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Telelaser ecco Telelaser, ecco le postazioni settimanali nel Lazio: oggi controlli sulla Pontina Il Corriere della Città Telelaser, ecco le postazioni settimanali nel Lazio: oggi controlli sulla Pontina

Telelaser, nuovi controlli stradali nel Lazio. Sono state appena pubblicate le tratte stradali dove saranno operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per ...

Autovelox Novembre 2020 in Abruzzo: ecco dove trovarli

Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di Novembre 2020 in Regione ...

Telelaser, nuovi controlli stradali nel Lazio. Sono state appena pubblicate le tratte stradali dove saranno operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per ...Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di Novembre 2020 in Regione ...