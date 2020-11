Team Liquid vince il primo Major di Dota 2 grazie al suo nuovo roster (Di lunedì 2 novembre 2020) Oggi Team Liquid ha alzato il suo primo trofeo di Dota 2 del 2020 grazie alla vittoria per 3 a 1 contro Natus vincere in ESL One Germany. Questa vittoria segna il primo trofeo Major in assoluto per Aydin “iNSaNiA” Sarkohi e la sua squadra dopo che sono stati assieme allenandosi per anni. E non solo sono riusciti a vincere ma hanno anche dovuto superare le squadre più forti presenti nel torneo. Liquid ha dovuto infatti affrontare e battere Nigma, Vikin.gg, Team Secret, mudgolems, e Na’Vi. Ecco qui il post ufficiale della vittoria! THAT’S GG! @TeamLiquid are your #ESLOne Germany 2020 Online CHAMPIONS! 🏆 Congratulations to them and ... Leggi su esports247 (Di lunedì 2 novembre 2020) Oggiha alzato il suotrofeo di2 del 2020alla vittoria per 3 a 1 contro Natusre in ESL One Germany. Questa vittoria segna iltrofeoin assoluto per Aydin “iNSaNiA” Sarkohi e la sua squadra dopo che sono stati assieme allenandosi per anni. E non solo sono riusciti are ma hanno anche dovuto superare le squadre più forti presenti nel torneo.ha dovuto infatti affrontare e battere Nigma, Vikin.gg,Secret, mudgolems, e Na’Vi. Ecco qui il post ufficiale della vittoria! THAT’S GG! @are your #ESLOne Germany 2020 Online CHAMPIONS! 🏆 Congratulations to them and ...

