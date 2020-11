Tavecchio: “Il calcio sarà aiutato dal governo, ma come giustifica gli stipendi milionari?” (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ex presidente Figc Carlo Tavecchio è intervenuto a Stadio Aperto, su TMW Radio. “La Nations League è stata una mia scommessa vinta nella Uefa, un contraltare alla Fifa e al discorso delle Nazionali. Fare marcia indietro per loro sarebbe stato un problema, anche sotto l’aspetto economico. Le manifestazioni non hanno solo un valore sportivo, e l’Uefa avrebbe subito una perdita consistente di diritti tv o altre sponsorizzazioni. Potevano, ma non l’hanno cancellata: questi sono i motivi”. Sulle misure di sostegno ai dilettanti: “Ho letto il decreto che ha stanziato 50 milioni per le A.S.D. Se si conta che sono 80mila, vedrete che vengono fuori 600 euro per ciascuna: con quei soldi non si pagano neanche le bollette della luce mantenute anche quando c’era la sosta. Alla fine è un cane che si morde la coda, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ex presidente Figc Carloè intervenuto a Stadio Aperto, su TMW Radio. “La Nations League è stata una mia scommessa vinta nella Uefa, un contraltare alla Fifa e al discorso delle Nazionali. Fare marcia indietro per loro sarebbe stato un problema, anche sotto l’aspetto economico. Le manifestazioni non hanno solo un valore sportivo, e l’Uefa avrebbe subito una perdita consistente di diritti tv o altre sponsorizzazioni. Potevano, ma non l’hanno cancellata: questi sono i motivi”. Sulle misure di sostegno ai dilettanti: “Ho letto il decreto che ha stanziato 50 milioni per le A.S.D. Se si conta che sono 80mila, vedrete che vengono fuori 600 euro per ciascuna: con quei soldi non si pagano neanche le bollette della luce mantenute anche quando c’era la sosta. Alla fine è un cane che si morde la coda, ...

