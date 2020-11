«Su una vicenda così delicata come quella del nosocomio il sindaco è solo con la sua maggioranza» (Di lunedì 2 novembre 2020) La manifestazione del 4 novembre in difesa del nosocomio metelliano agita i sonni di molti cittadini. Ma soprattutto del primo cittadino che cerca di stemperare gli animi ma soprattutto, in tempi di emergenza dettata dal covid, rischia di diventare una bomba ad orologeria sul fronte contagi. «Io non discuto le iniziative delle opposizioni, però stigmatizzo il fatto che su una vicenda così delicata come quella dell’Ospedale il sindaco viene lasciato solo con la sua maggioranza ad affrontare questa situazione», afferma il primo cittadino di Cava de’ Tirreni. «Il Covid riguarda tutti quanti noi. Nessuno è al riparo da questa pandemia. Sono cose che capitano raramente nella storia del mondo. A Cava dobbiamo ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 2 novembre 2020) La manifestazione del 4 novembre in difesa delmetelliano agita i sonni di molti cittadini. Ma soprattutto del primo cittadino che cerca di stemperare gli animi ma soprattutto, in tempi di emergenza dettata dal covid, rischia di diventare una bomba ad orologeria sul fronte contagi. «Io non discuto le iniziative delle opposizioni, però stigmatizzo il fatto che su unacosìdell’Ospedale ilviene lasciatocon la suaad affrontare questa situazione», afferma il primo cittadino di Cava de’ Tirreni. «Il Covid riguarda tutti quanti noi. Nessuno è al riparo da questa pandemia. Sono cose che capitano raramente nella storia del mondo. A Cava dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : una vicenda Fonni, rapina alle Poste: dal governo alla giunta tutta Italia solidale con la militare colpita La Nuova Sardegna "Guede non può aver agito da solo": tutti i dubbi sul delitto Kercher

A 13 anni dall'omicidio di Meredith Kercher restano ancora molte incertezze. "Guede non fatto tutto da solo", spiega a Il Giornale.it la criminologa Roberta Bruzzone. "Dubbi sulla sua colpevolezza", d ...

Palestra "fantasma", è scontro in Consiglio

La vicenda che vede di fronte Comune e Provincia non trova ancora pace. Le liste civiche sollecitano una commissione d’inchiesta ...

A 13 anni dall'omicidio di Meredith Kercher restano ancora molte incertezze. "Guede non fatto tutto da solo", spiega a Il Giornale.it la criminologa Roberta Bruzzone. "Dubbi sulla sua colpevolezza", d ...

La vicenda che vede di fronte Comune e Provincia non trova ancora pace. Le liste civiche sollecitano una commissione d'inchiesta ...