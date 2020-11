“Stop a spostamenti tra regioni a rischio e centri commerciali chiusi nel weekend”: Conte alla Camera annuncia le nuove misure anti-Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il sistema ci impone di intervenire in modo più mirato e di restringere e allentare le misure su base territoriale in relazione alle variazioni della soglia di criticità”, così il premier Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera esponendo le nuove misure per fronteggiare l’epidemia da Covid-19. “Il prossimo dpcm – spiega il presidente del Consiglio – individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio. L’inserimento di una regione nelle 3 aree avverrà con ordinanza del ministro della Salute e dipenderà dal coefficente di rischio”. Previste quindi le “chiusure dei centri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il sistema ci impone di intervenire in modo più mirato e di restringere e allentare lesu base territoriale in relazione alle variazioni della soglia di criticità”, così il premier Giuseppeintervenendo in Aulaesponendo leper fronteggiare l’epidemia da-19. “Il prossimo dpcm – spiega il presidente del Consiglio – individuerà tre aree corrispondenti ad altrettscenari di. L’inserimento di una regione nelle 3 aree avverrà con ordinanza del ministro della Salute e dipenderà dal coefficente di”. Previste quindi le “chiusure dei...

